Culminaron testimoniales en el Caso Dalpozzolo y viene la sentencia

Finalizó la ronda de testimonios en el juicio por el homicidio de Roxana Dalpozzolo, quien el año pasado fue atropellada por una pareja de “motochorros” que huían tras un arrebato. Tanto Enzo Gaúna como Nahuel Ortíz Verdún principales implicados en la causa, se negaron a declarar ante los jueces.

El próximo martes 26 podría haber una sentencia. Dalpozzolo, fue embestida en el barrio San Gerónimo en agosto del año pasado. El abogado querellante, Martín Ríos, indicó que “se avanzó mucho. Quedamos que ese día, desde 7.30, se leerán los alegatos. Y ese día se dictaría sentencia”. “Creo que si ahora están todos los testigos no falta más nada, quedaría alegatos de cada una de la apartes y dictar sentencia, no tiene mayores dilaciones, como mucho el viernes 29 o primer lunes siguiente del mes de diciembre ya terminaría, no se puede demorar más”, puntualizó Ríos.

Ayer declaró quien fuera la pareja de Roxana, Cristian Galeano. También declaró Irma Correa, la mujer que fue víctima del robo que finalizó en el choque que mató a la joven. Correa declaró que sintió que “le tiraron” de la moto para asaltarla y luego huir y que era suya la cartera que se encontró en el lugar del choque donde falleció Dalpozzolo. Con esta versión coincidieron todos los testigos. Por su parte Rodríguez, el “vecino justiciero”, contó que venía siguiendo a los ladrones y vio que uno agarró violentamente la cartera y pateó a Correa, lo cual es diferente a los testimonios anteriores, ya que en los relatos previos la mujer sostuvo que el delincuente se bajó de la motocicleta.