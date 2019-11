Alberto Fernández llamó a poner de pie la región

Con duras críticas a los gobiernos conservadores de la región, el presidente electo, Alberto Fernández, encabezó ayer una reunión del Grupo de Puebla, al que le encomendó la tarea de “ser la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América latina” y de “donde salgan los dirigentes que van a volver a poner de pie” a los países del continente.

“El continente no pasa el mejor momento, sin nin­guna duda. El continente necesita al Grupo de Pue­bla. Hace cuatro años es­tábamos temiendo que el conservadurismo había lle­gado a América latina para quedarse y viendo cómo la democracia se demacraba”, sostuvo el futuro mandata­rio, quien contó que analizó la situación regional duran­te una llamada telefónica con el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron.

En el marco del segundo encuentro del bloque progresista de la región, el dirigente peronista se mostró con los ex jefes de Estado de Brasil Dilma Rousseff; de Uruguay José “Pepe” Mujica; de Colombia Ernesto Samper y de España José Luis Rodríguez Zapatero, así como también estuvo el dirigente chileno Marco Enríquez Ominani, uno de los principales impulsores de la iniciativa que busca el regreso de la centroizquierda a los gobiernos latinoamericanos.

“El Grupo de Puebla va a ser la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América latina y de donde salgan los dirigentes que van a volver a poner de pie a la América latina que soñó (José Gervasio) Artigas, (Bernardo) O’Higgins, (José de) San Martín, (Simón) Bolívar, (Antonio) Sucre. Los grandes hombres no sólo nacieron en el siglo XIX, también nacen en el siglo XXI”, remarcó Fernández.

Con la liberación del brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva como gran condimento del encuentro realizado en el Hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro, el presidente electo cuestionó a los gobiernos neoliberales y reclamó un cambio en la redistribución de la riqueza: “Nadie puede vivir en paz con su conciencia con esta desigualdad. Vivir en un continente más igualitario no es una utopía”. Y agregó: “Los argentinos de bien debemos seguir el ejemplo de (Juan Domingo) Perón y Evita y recordar las palabras de (Raúl) Alfonsín, que decía que nunca hay que dejar de lado la ética de la solidaridad. A aquel que se ha caído al pozo de la pobreza hay que extenderle la mano para sacarlo de allí y volver a ponerlo en el escenario de los hombres y mujeres”.

Con la mirada puesta en motorizar al progresismo en la región, Alberto Fernández llamó a “poner de pie a América latina” y resaltó la cercanía que mantiene con los líderes de ese espacio: “Los mejores vínculos políticos nacen de los mejores vínculos personales”.s