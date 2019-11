Alberto Fernández define gabinete

El gabinete de ministros de un presidente suele ser un reflejo de la política de alianzas que le permitió ganar las elecciones. En el caso de los elegidos de Alberto Fernández se verifica un predominio de colaboradores que tienen estrecha relación histórica con él. Están los que vienen del riñón de Cristina Fernández. En menor medida se nombran figuras cercanas a Sergio Massa y también algunas que surgen de la alianza con los gobernadores y sindicalistas. Restan 25 días para la asunción del nuevo gobierno: la nómina de ministros y colaboradores del presidente electo con más chances de quedar en el organigrama. El presidente electo esperará al regreso de Cuba de Cristina Kirchner, el domingo 17, para darle lugar a su punto de vista, se especula que la expresidenta tendrá una injerencia importante en el tema.

Paridad de género

Dentro del listado que recorre dentro del ecosistema político, existe una cantidad importante de posibles ministras, que representen en igualdad de condiciones al sector femenino ante la cantidad de mandatarios hombres, pero está lejos de poder considerarse un gabinete paritario. Los nombres que circulan para encabezar ministerios son tres:

Malena Galmarini: Licenciada en ciencias políticas. Conyugue de Sergio Massa. Se haría cargo del Ministerio de Igualdad y Género.

María Eugenia Bielsa: Arquitecta, docente y rosarina. Fue la primera vicegobernadora en la historia de Santa Fe. Asumiría en la cartera de Hábitat y Vivienda.

Marcela Losardo: Abogada. Conoce al presidente electo desde la facultad de Derecho y supo compartir el estudio jurídico con él. El Ministerio de Justicia sería su lugar.

Vilma Ibarra: Abogada. Exsenadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hermana del exjefe de gobierno, también de la Ciudad. Estaría destinada a la Secretaría de Legal y Técnica.

Victoria Tolosa Paz: Contadora Pública y concejal de la ciudad de La Plata. Aparece como posible viceministra de Desarrollo Social.

Adriana Puiggros: Pedagoga y ex diputada de la nación. Iría como vice en el Ministerio de Educación.

Mirta Tundis: Actual diputada de la nación por el Frente Renovador, massista. Aparece como la designada para encargarse de Anses.

Luana Volnovich: Politóloga que se perfila como futura titular del PAMI. Directora nacional de Ampliación y Fortalecimiento de Derechos Educativos durante el gobierno de Cristina Fernández. Se desempeña como diputada nacional por Buenos Aires.

El lado femenino también incluye a cuatro economistas.

Cecilia Todesca: Del Grupo Callao, el think tank de Alberto. Aparece, por ahora, como asesora presidencial.

Paula Español: fue subsecretaria de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía y hacía allí se rumorea que irá. Misma área pero en la Cancillería.

Mercedes Marcó Del Pont: Supo estar al frente del Banco Central y del Banco Nación. Se encargaría de la AFIP.

Cecilia Nahon: Exembajadora argentina en Estados Unidos. Según se habla en el entorno del presidente electo, tendrá un lugar en el circuito de cargos importantes, pero no está definido cuál.

Posibles ministros

Santiago Cafiero: El cargo más importante de todos los ministerios es el de jefe Gabinete, puesto clave y estratégico en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Integrante del Grupo Callao y muy cercano a Alberto Fernández.

Fernando Peirano: Ocuparía lo que será el recuperado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue subsecretario de políticas de esa área. Es profesor en la UBA y en la Universidad de Quilmes.

Juan Cabandié: Diputado nacional. Posible destino: lo que en la actualidad es la Secretaría de Modernización.

Guillermo Nielsen: El diplomático suena muy fuerte en el Ministerio de Economía, área fundamental para el futuro del país. Tiene una hoja de vida bastante importante: exministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exsecretario de finanzas del Ministerio de Economía y Producción y exembajador argentino en Alemania.

Matías Kulfas: Dirigiría el área de Producción. Durante los gobiernos kirchneristas ocupó la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, exdirector del Banco Nación y exgerente general del Banco Central.

Sergio Lanziani: El Ministerio de Energía quedaría a su cargo. Ingeniero nuclear que ocupa la misma cartera en el gobierno de Misiones.

Repetirían los puestos que osteraron en los gobiernos kirchneristas:

Agustín Rossi: Volvería a la cartera de Defensa.

Guillermo Olivieri: Retornaría a la Secretaría de Culto.

Miguel Pesce: Tiene como destino un lugar en el directorio del Banco Central.

Jorge Argüello: Vuelve a sonar como posible embajador en los Estados Unidos (los últimos días -por orden de Fernández- estuvo en contacto con funcionarios del gobierno de Donald Trump).

Claudio Moroni: Viejo amigo de Fernández. Fue síndico de la Nación, administrador Federal de Ingresos Públicos. Todo indica que a partir de diciembre ocuparà la cartera de Trabajo.

Gustavo Beliz: Otro viejo amigo de Fernández es quien figura como posible asesor presidencial.

Eduardo Wado De Pedro: Para el Ministerio del Interior. Uno de los referentes de La Cámpora que logró transformarse en uno de los principales colaboradores del presidente electo.

Felipe Solá: La Cancillería estaría a cargo del exgobernador.

Daniel Arroyo: Atendería el Ministerio de Desarrollo Social.

Nicolás Trotta: La cartera de Educación estaría en sus manos. Actual rector de la UMET.

Tristán Bauer: El cineasta suena para el Ministerio de Cultura.