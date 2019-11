Ahora Sand cambio de opinión

“Una mujer debe ocupar el cargo”, indicó la senadora provincial Nancy Sand, quien debe renunciar a su banca en diciembre próximo para asumir como diputada de la nación. Cambiando de la opinión que tenía horas atrás, Sand aseguró que “apuesto a la mujer y siempre he sido defensora de los derechos de la mujer, luego de informarme sobre la ley que estable que el 30 por ciento de la Cámara debe estar integrada por el género femenino, creo que le correspondería a Patricia Rindel”. “Estoy segura que si así lo determina la Comisión de Poderes, conociendo la grandeza de Rubén (por Bassi) sé que lo aceptará”, aseguró la ex intendente de Bella Vista para aclarar que “me informe, me asesoré y en este momento hay una ley provincial promulgada que se tiene que ejecutar, que es el 30 por ciento de la conformación de la Cámara de Senadores y siempre estaré del lado de la mujer porque a mí también me costó mucho”. “En este momento se debe respetar la ley de cupo provincial, específicamente por que la cámara quedaría conformado por el menos del 30 por ciento de mujeres por lo que tendrá que ocupar el cargo Patricia Rindel”, culminó.