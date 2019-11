Accidente, principal hipótesis

Octavio Ortmann, había buscado aferrarse al balcón para evitar su desplome al vacío. Intentando asirse, por lo que se fue arrastrando para no caerse. Se observó que primero fueron yendo hacia el suelo pedazos de soporte como bulones o tornillos, vidrios y burletes, como si el joven provocará estos desprendimientos en su afán de sostenerse. Todo apunta a que fue un accidente. Si bien hay sospechas de que en la reunión previa al fatal desenlace el grupo de chicos estaban ingiriendo alcohol, no hay datos concretos que esto sucedió. Hay una hipótesis que Octavio quedó encerrado en el balcón.

“Hubo violencia contra la baranda y el vidrio del balcón” y “no se preservó el lugar” del luctuoso incidente, detalló el tío de Octavio y abogado de la familia José María Ortmann, para indicar que “tenemos que determinar en qué circunstancias pasó eso”. “Queremos descartar la presencia de otras personas en el lugar, necesitamos un tiempo importante para determinarlo”, puntualizó para sostener que “estamos viendo la posibilidad de que estuviera en el balcón encerrado o no”. “Vamos seguir comparando las pruebas y sacando conclusiones, también de la autopsia”, enfatizó para indicar sobre si Octavio habría discutido o peleado con alguien en el lugar, que “todo es probable, no puedo aventurarme a decir nada”. “Pensamos que hubiera sido mejor que nadie tuviera acceso al departamento, no se preservó” cuestionó para aclarar qué “no se preservó porque no hubo imputaciones”. En el departamento estaban 3 o 4 adolescentes.

Ayer se avanzó en el modo y el lugar de la caída. Se observó los paneles que faltan. El menor cayó del otro extremo se precisó. El celular de la víctima está secuestrado (no los de los otros chicos) y se va a peritar. Está roto, ya que el menor lo tenía en la caída.

Sobre el muchacho que manipuló el cuerpo de Ortman cuando ya estaba en el piso, era uno de los menores que estaba en el lugar. Aparentemente no tenía guantes como se dijo, aparentemente pero policías presentes que permitieron esa acción.

El lugar esta limpio

“La policía tomo fotos de todo el lugar cuando ingresó, son cosas que veremos pronto”. “Hoy tomamos algunas fotos de algunas marcas que no se habían percatado previamente”. “Hubo violencia al menos contra la baranda y el vidrio, sin dudas, porque cae un burlete y cae vidrio”. “Hay un espacio de tiempo, primero cae el vidrio y minutos después cae Octavio”, señaló Ortmann para concluir que “esperamos otras filmaciones de otras cámaras, eso es importante”.

“El lugar está limpio. Es un departamento con pocos muebles ya que era para el hijo era un lugar de paso. Habíamos pedido que se preserve el lugar, pero se limpió luego de suceder lo que sucedió. El departamento fue entregado a la familia ni bien paso el hecho. Tal vez no haya sido lo mejor pero fue una decisión del Fiscal, y ahora nos basamos en el material fílmico”, expresó Guillermo Escalante, otro de los abogados querellantes.