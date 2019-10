Vecinos de Wara decidieron contratan seguridad privada

Los vecinos de Wara contratan seguridad privada para cuidarse de los vándalos borrachos que salen del boliche. Ubicado sobre Maipú 1500, el local bailable apela a vacíos legales para funcionar como bar y after después de las 7:00 de la mañana los fines de semana.

Habitantes de los barrios Las Rosas, Progreso y Ongay reiteran sus quejas por el bar after, que según se supo, estaría clausurado desde abril, pero por algún motivo sigue abriendo sus puertas todos los fines de semana.

En Corrientes, la normativa impide que los boliches tengan sus puertas abiertas luego de las 6:00. Sin embargo, nada dice que los bares puedan atender desde las 7:00 en adelante. Este hueco legal sería al que apelan los dueños Wara. Abren a partir de las 7 como una suerte de after, con música y venta de bebidas alcohólicas. El lugar funciona así los fines de semana hasta las 14:00. Esto genera molestias entre los vecinos de los tres barrios que confluyen en la zona sobre Maipú. Varios comercios contrataron seguridad privada para no sufrir daño a sus propiedades.

Dueño de Wara

“Lo que hacen afuera no es nuestro problema”

“Lo que la gente hace afuera del boliche no es problema nuestro”, indicó Horacio Luna desde radio LT7: Negó que el boliche esté en funcionamiento, pese a que hay evidencia fotográfica de las fiestas y recitales que allí se realizan, así como publicidad de próximos eventos. Aseguró que la prensa lo extorsiona y que los vecinos mienten.

“La gente viene igual, porque no saben que está cerrado”, argumentó Luna, quien explicó que pese a que el boliche está clausurado, los jóvenes se juntan igual a tomar y bailar allí. “Se dicen cosas que no son ciertas”, aseguró para denunciar la “falta de rigurosidad del periodismo local, informando cosas que son absolutamente falsas”.