Valdés uso el avión sanitario para estar en el acto de Macri

“El domingo será un día histórico”, indicó el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, quien se trasladó en el Caravan sanitario de la provincia para acompañar a Mauricio Macri en su cierre de campaña en Córdoba. El vuelo salió desde Reconquista (Santa Fe) para disimular. El radicalismo había criticado duramente el uso de la aeronave estatal de Tucumán para trasladar a la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, para un acto de Alberto Fernández en esa provincia.

Junto a Valdés se observó en las imágenes subidas a la cuenta de twitter del mandatario correntino, al senador provincial Noel Eugenio Breard, quien se presenta ante la sociedad como un paladín de la anticorrupción kirchnerista. Sin embargo ayer se movieron en el avión oficial hasta Córdoba para asistir a un evento proselitista. El costo del traslado supera los 20.000 dólares, que salen de las arcas de la provincia, un dinero que corresponde a los contribuyentes correntinos. No es la primera ni la última vez que el radicalismo, en un evidente peculado de uso, utiliza los bienes del Estado como si fueran propios. Ya desde horas muy tempranas del jueves los medios de prensa anunciaban la presencia de Valdés en la capital mediterránea para acompañar al presidente Macri en su última salida en público antes del domingo.

El ituzaingueño estuvo al mediodía en San Isidro donde concretó la inauguración de cuatro puentes-alcantarillas en la ruta conocida como “La Catorce”, que vincula a diversos parajes y permite la salida de la producción de la zona, como también el acceso a los centros de salud y educativos.

“Acompañados de miles de ciudadanos convencidos de que #SíSePuede, estamos en el cierre de campaña del presidente Mauricio Macri en Córdoba. El domingo será un día histórico; ¡ratifiquemos el rumbo para seguir transformando la provincia y el país!”, manifestó Valdés desde su cuenta de twitter.

El ex gobernador Aturo Colombi soportó un proceso judicial del que salió absuelto, por el uso del avión oficial para trasladarse hacía puntos turísticos en vacaciones de verano (2008 y 2009) con su familia. Su falta de mérito se debió a que en una denuncia similar, el ex mandatario provincial Ricardo Colombi no fue imputado al cederle (año 2004) la aeronave sanitaria al entonces gobernador del Chaco Ángel Rozas para su trasladó a Buenos Aires donde debía tomar urgente un vuelo a EE.UU. Allí Rozas asistiría a un mitin político de un candidato a la presidencia del país del Norte.