Torneo homenaje a “Jovita” Verón

El último martes, en el Gimnasio de la Escuela Normal “Manuel F. Mantilla” en Mercedes, se disputo la final del Torneo de Handball Homenaje a “Jovita” Verón. El evento fue organizado por la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal, a cargo de Nicolas Celser, en conjunto con el Centro de Educación Física N°6 y el Círculo de Profesores de Educación Física de Mercedes.

Las finales contaron con la participación del Instituto Popular, Escuela Normal “Manuel F. Mantilla”, Escuela Técnica de B° Comunicaciones, Colegio Secundario “Arturo Illia” y Colegio “San Carlos”, todos ellos en ambas categorías.

Grandes emociones se vivieron en el torneo, al contar con la presencia de “Jovita” Verón, la Dirección de Deportes hizo entrega de un diploma a la homenajeada y el Circulo de Profesores de Educación Física, le otorgo un reconocimiento.

Categoría Sub 16 (Femenino) 1° – Instituto Popular de Mercedes. 2° – Escuela Técnica “B° Comunicaciones”. 3° – Escuela Normal “Manuel F. Mantilla”.

Categoría Sub 16 (Masculino) 1° – Escuela Normal “Manuel F. Mantilla”. 2° – Colegio “San Carlos”. 3° – Colegio Secundario “Arturo Illia”.

Categoría Sub 19 (Femenino) 1° – Escuela Normal “Manuel F. Mantilla”. 2° – Escuela Técnica “B° Comunicaciones”. 3° – Instituto Popular de Mercedes.

Categoría Sub 19 (Masculino) 1° – Escuela Normal “Manuel F. Mantilla”. 2° – Instituto Popular de Mercedes. 3° – Colegio Secundario “Arturo Illia”.