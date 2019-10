Tévez es un exjugador y De Rossi gordito

La gloria de River, Norberto Alonso, acusó a Carlos Tevez de exjugador y dijo que Daniele De Rossi es un “gordito”. Alonso no se guardó nada luego de la clasificación a la final de la Libertadores. Fue muy duro con la dirigencia del “Xeneize”. El ídolo de River, se despachó contra Boca luego de la victoria en la semifinal de la Copa Libertadores. Acusó a Carlos Tevez de exjugador y disparó contra los dirigentes del equipo de la Ribera. “Es un equipo que no te ataca, que no te lastima, juega muy mal. Pienso que tiene jugadores que ya son ex, por ejemplo el caso de Tevez”, aseguró el Beto. Opinó que los dirigentes de Boca le erraron en el último mercado de pases: “Boca vendió jugadores que no debía y armar un equipo no es fácil. Por ejemplo la venta de Nández, Benedetto, Cardona, Pérez. No sé qué compra quisieron hacer con De Rossi, no entiendo a los dirigentes. Es un jugador más bien gordito de 36 años”. Manifestó que pesó el trabajo que tiene el conjunto de Núñez en la espalda: “River sabe a lo que juega, tiene mejores jugadores. Formar un equipo y más por el trabajo que tiene River durante estos cinco años ya asentado, no es fácil. Boca recién está empezando. Es muy difícil armar un equipo y más con jugadores que no conocen la camiseta. Ahora, con Gallardo, le está pasando lo mismo que en su momento pasó con Bianchi”.