Su ex pareja le dispara en la espalda

Un intento de femicidio en el Barrio Río Paraná, podía haber sido una masacre, según testigos del episodio. El hecho fue denunciado por una mujer que vive por calle Mocoretá junto a su familia. Su ex pareja le disparó en la espalda. La víctima de nombre Lourdes dijo que el ataque “pudo ser una masacre”, mientras que su padre afirmó que el ex de su hija “podía habernos matado a todos”. Ahora temen por una represalia de la familia del agresor. Todo sucedió en la tarde del domingo. La víctima sufrió una herida de bala y afirmó que “hubo muchos disparos, no sólo contra ella, sino contra la casa y porque había muchos chicos”, relató en radio sudamericana. Detalló que el agresor llegó alcoholizado en una moto con un primo e incluso cayó del rodado, siendo asistido por su acompañante. “Allí comenzó a insultarme y me dijo que me iba a matar porque no tiene nada que perder”, expuso Lourdes para puntualizar que “cuando está sano es un tipo tranquilo, pero se emborracha y es un desastre”.

Por su parte, el padre de Lourdes mostró las imágenes de los impactos de proyectiles en las paredes y comentó que los peritos policiales hallaron vainas servidas y proyectiles sin disparar en la casa. El hombre recordó que “la primera vez que le pegó a mi hija casi la mata y la quiso apuñalar”, tras la cual había una restricción perimetral sobre el agresor.