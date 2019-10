Recibió solicitud de amistad en Facebook del ladrón que la asaltó

Una joven contó el difícil momento que vivió cuando, hace seis años transitaba las calles de Mercedes. Hoy quien la asaltó y la amenazó le mandó una solicitud de amistad en facebook.

La mercedeña, Sol Rolón contó en su cuenta de facebook la sensación de impotencia y desagrado que le generó recibir la solicitud de amistad de quien hace seis años, le robo la cartera amenazándola con un cuchillo. El hecho ocurrió una siesta de 2013, cuando ella volvía de trabajar por calle Alvear a pocos metros de la esquina de Yatay.

La joven madre expresó en su biografía: “El mundo es demasiado chico y hoy me mandas una solicitud que puedo responder diciéndote que sos un parásito de la sociedad y es poco probable que cambies”. Acompañando unas capturas de los mensajes que le envió. Además agregó que “todavía sos demasiado joven como para tirar toda la vida a la basura por tan poco. Si me costo el cel, y me costo otro mas que tuve que comprar, pero a vos algún día te va a salir más caro el camino que elegís”, en un claro mensaje a su agresor.