¿Qué decía del Fútbol para Todos?

En la previa del 27 de octubre, el Presidente electo se expresó de manera contundente sobre la intervención del Estado en el deporte más popular del país. Alberto Fernández ganó las elecciones y a partir del 10 de diciembre asumirá como Presidente de un país sumergido en una profunda crisis económica con los índices de pobreza más elevados desde la crisis de 2001 y los precios disparados y sin control. En ese contexto angustiante, un interrogante menor pero interrogante al fin es qué pasará con el fútbol, privatizado por el Gobierno de Macri luego de la experiencia del Fútbol para Todos que muchos reclaman su vuelta mientras otros aún lo repudian y no pueden entender tanto derroche. El presidente electo no dejó dudas: “estará siempre mi amor por Argentinos Juniors pero la Argentina tiene millones de problemas importantes antes que el fútbol. Quisiera que los dirigentes alguna vez se pongan de acuerdo y vayan las cosas bien en el fútbol, si hay algo que cambiar lo cambien pero esto que el Estado vaya en socorro del fútbol no. El Estado tiene que ir en socorro de los que tienen hambre, de los pobres. No está en las prioridades. El fútbol no aparece en los primeros mil lugares”, respondió sin dudar.