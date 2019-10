Policias agredieron salvajemente al hijo del ex diputado Farizano

El hijo del ex diputado provincial (PJ) Carlos Farizano, sufrió en la noche de la promocionada fiesta de Halloween, una feroz golpiza, aparentemente propinada por tres policías. Raquel Omastott, madre del joven agredido relató el episodio en la red social Facebook.

Carlos Farizano de 18 años hijo del ex intendente de Santo Tomé, fue golpeado por los uniformados según las imágenes publicadas por Omastott, en la red social, la que se viralizó automáticamente. Voces de repudio se alzaron contra los agresores. Por el momento no se conocieron mas detalles de lo ocurrido en las primeras horas del domingo. Se espera que Carlos Raúl Farizano formalice la denuncia ante las autoridades judiciales.