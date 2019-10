Otro técnico de renombre dice ‘NO’

Ya se había bajado Heinze y también Palermo. Alfaro todavía no se fue y el 8 de diciembre hay elecciones en el club. Hasta ese día reinará la incertidumbre. Gustavo Alfaro todavía no se fue y más allá de la frase que lanzó y sonó a despedida luego de la eliminación ante River, habrá que esperar hasta el 8 de diciembre, cuando los socios de Boca elijan nuevo presidente, para saber qué será del destino futbolístico del club pero mientras tanto no paran de escucharse nombres de posibles candidatos y uno que sonó fue el de Ricardo Gareca, actual DT de la selección de Perú, aunque él mismo se encargó de disipar toda posibilidad. “No hay posibilidades de ir a ningún lugar porque tengo un compromiso con la selección hasta 2021 y en caso de clasificar al Mundial se extiende por todo el año y con la particularidad que el próximo Mundial se va a hacer en diciembre. En principio hasta el 2021 estoy totalmente comprometido con la selección. No me permito escuchar a nadie. Con todo el debido respeto por cualquier institución que tenga algún determinado interés en nuestra contratación. Estamos abocados estrictamente a la Selección”, fue la respuesta categórica del Tigre en conferencia de prensa.