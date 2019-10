Ola de robos en las viviendas entregadas en Santa Catalina

No hubo prevención, ni se proyectó la seguridad en el flamante complejo habitacional en Santa Catalina. Se advierte una total improvisación del gobierno radical, que mostró su apuro por entregar las casas en tiempos de campaña electoral. Ahora los habitantes del lugar sufren una verdadera ola de robos. Los vecinos inseguros solicitan a gritos, más recorridas policiales con patrullas.

Los vecinos de las 350 Viviendas entregadas hace una semana en los terrenos del ex predio militar, mantuvieron una reunión con el jefe de la Comisaría 15ª del barrio Río Paraná con jurisdicción en la zona, luego de una seguidilla de robos en las nuevas casas, construidas por el Instituto Vivienda de Corrientes (INVICO). Los saqueos ocurrieron en momentos que sus nuevos moradores no se encontraban en sus inmuebles.

Los damnificados manifestaron su descontento por estos episodios de inseguridad que se produjeron sólo a días de haberse entregado las unidades habitacionales. Reiteraron la necesidad de una dependencia policial en la zona ya que la seccional 15º queda alejada del lugar y la forma más rápida de llegar es por un camino de tierra y sin iluminación.