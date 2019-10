No me voy a enterar a los cuatro años

Alberto Fernández sentenció que “no me voy a dar por enterado de la pobreza a los cuatro años de gobierno”. El candidato a presidente por el Frente de Todos señaló que “la pobreza es el resultado de la inoperancia de gestionar” y afirmó que “es la consecuencia de las políticas, que han creado 5 millones de nuevos pobres”. Fernández criticó al Gobierno de Macri y, pocas horas después que el Indec revelara que la pobreza alcanzó el 35%, el postulante a primer mandatario dijo que “es posible vivir en una Argentina más digna, no me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a millones de personas a la pobreza, como hacen otros”. Con marcado tono de campaña, pidió que “me ayuden, porque hay posibilidades de vivir en una Argentina más digna. Necesito meterme en los barrios y escucharlos, otros no hacen eso. Y parecen descubrir cuatro años después que la inflación existe”, dijo Fernández ante una multitud junto al gobernador Sergio Uñac.