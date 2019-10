No a las boletas dobladas

Los partidos no podrán presentar boletas dobladas en el cuarto oscuro. La resolvió la Justicia y advirtió que si no se presentan apaisadas no serán recibidas. Fue ante un planteo del Frente de Todos que objetó que en las PASO el oficialismo ocultó la boleta de Macri. La Junta Nacional Electoral avaló pedido del Frente de Todos para que los partidos políticos no tengan permitido en el cuarto oscuro poner las boletas dobladas. Ante esta medida, la forma de entregarla será “en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente”. El Frente de Todos, a través de Mauro Riano y María Victoria Anadón, habían realizado el pedido al manifestar: “La presentación intenta evitar que se repita lo sucedido durante los comicios de las PASO, cuando las boletas de la alianza Cambiemos fueron presentadas ante el Correo Argentino y exhibidas durante algunas horas en los cuartos oscuros dobladas por la mitad, exhibiendo a los electores únicamente la boleta del candidato a Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y ocultando la boleta del candidato a Presidente, Mauricio Macri”.