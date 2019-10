Mucho no le calentó a Romero Brisco

“(El PA) solamente no puede participar en algunas elecciones, en el peor de los casos”, señaló muy displicente José Romero Brisco, sobre la momentánea caducidad en la personería del partido autonomista, que supo gobernar la provincia en distintas etapas a lo largo de la historia de Corrientes.

Insólitamente la escuadra colorada, la más votada en los 80´y que dio dos gobernadores desde el advenimiento de la democracia en 1983, posiblemente no podrá compulsar con su sello local en las elecciones de 2021 por falta de votos.

“No hay ningún hecho trágico, ni tan grave, (El PA) solamente no puede participar en algunas elecciones, en el peor de los casos, pero de ninguna manera se extingue la personería ni del Partido Autonomista”, explicó en declaraciones a momarandu.com el concejal Romero Brisco para puntualizar que “con el Partido Autonomista, por ahora, no va a pasar nada, no va a haber innovación ni novedad, lo que se notificó es que tiene que analizarse la posible caducidad, que no es la extinción del partido, es la caducidad”.

“La caducidad es que el partido no puede participar en algunas elecciones hasta que esto se recomponga. Creo que son dos elecciones, nada más, como le pasó al Partido Justicialista en estas últimas elecciones que no han podido presentar sus boletas, pero el Partido sigue existiendo. Esto es por un arrastre del Partido de hace bastante tiempo, de que no saca más del tres por ciento del padrón”, reconoció.

La jueza Civil y Comercial con competencia en lo Electoral, María Eugenia Herrero, determinó la caducidad de diecinueve partidos políticos, entre ellos el PA, que estuvo muy cerca de su extinción como el Yaguareté.

Los otros caducos

La orden alcanza a los partidos Socialista, Compromiso Correntino, Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, Conservador Popular, ARI, Unión Popular, Autonomista, Unión Celeste y Blanco, MID, Crecer con Todos, Kolina, Es Posible, De la Concertación FORJA, y Unión Vecinal Correntina. Todos no superaron el 3% de los votos del padrón electoral. La mayoría pertenecen a la alianza oficialista Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos.