Massalin Particulares se traslada a Merlo

Hay información que asegura que este fin de semana levantarían la principal estructura de la fábrica de Cigarrillos Massalin Particulares de Goya, mientras Gustavo Valdés impulsa el Sí, Se puede de Mauricio Macri como el salvador de la producción.

Los rumores que durante los últimos meses circulaban en esa localidad lamentablemente se confirmaron. Entre el sábado y el domingo se desmantelaría el predio fabril para llevarlo a la planta de Merlo (Buenos Aires). Son las principales máquinas con que se elaboran los cigarrillos en la fábrica que Massalín Particulares tiene en Goya. Trascendió que del total de aproximadamente 270 empleados, 30 podrían ser trasladados a la ciudad bonaerense para instalar esos equipos con posibilidades de quedarse luego allí trabajando. El resto queda de los empleados no saben hasta cuándo durará su relación laboral con la empresa. Desde el sindicato rumorean dos versiones, que serían meses, o uno o dos años sin prestación de servicio, mientras se sigan elaborando con las máquinas chicas marcas menores, que no son de consumo masivo (Virginia Slims, Benson Hedges)

Los directivos de Philip Morris, firma de la que depende Massalín Particulares, designaron para llevar adelante el “levantamiento” de las máquinas a Emilio Bonifacio, quien tras arribo a Goya, se reunió con los gerentes locales Gustavo Franco y Pedro Iturriza, además de la dirigencia gremial a quien habría informado de las novedades del traslado.

Ya desde hace muchos meses el temor estaba instalado entre el personal, ante el aceleramiento en los retiros anticipados que les ofrecían, tentándolos con interesantes sumas de dinero para que acepten esa propuesta. Asimismo los puestos de trabajo que se bajaban, no eran reemplazados por nuevo personal, incluso llamativamente, se bajó la edad de aquellos trabajadores a quienes les proponían el retiro.