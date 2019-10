Masallín cerró pero hay conciliación obligatoria

Las máquinas de Massalin Particulares seguirán operando al menos lo que dure la Conciliación Obligatoria, aunque puertas adentro la decisión de la empresa es no continuar más con la producción en Goya. Hay más de 200 personas que se quedarían sin trabajo.

Ayer por la mañana la compañía tabacalera informó que dejaba de operar en su planta de fabricación de cigarrillos en esa localidad. A las 9:30 los representantes de la Empresa Massalin Particulares SA llegaron desde Merlo para dar la orden de parar todas las máquinas e informar el cierre definitivo de la planta en la segunda ciudad de la provincia.

Anoche se intentaba que maquinarías vuelva a funcionar, mientras en Buenos Aires habrá una Conciliación Obligatoria entre el gremio y los dueños de la empresa. Los representantes de los trabajadores, van a pedir la reapertura de la planta hasta tanto dure la negociación. Se buscará salvaguardar esta importante fuente de trabajo que da empleo directo a 220 personas, al tiempo de sostener la fábrica que opera ininterrumpidamente desde hace 65 años en Goya.

La Conciliación Obligatoria intima que en los próximos 15 días la empresa deberá abstenerse de realizar cualquier medida. No obstante, varios empleados realizan un acampe frente a las instalaciones porque aseguran, “no confiar en el acuerdo”.

A las 14:00 se había convocado a todas las familias goyanas para un “abrazo simbólico” que se realizó en el frente de la fábrica sobre calle Ejército Argentino. Se hizo una olla popular.

“Nuestra sensación es de incertidumbre total y no confiamos que se cumpla lo acordado”, remarcó el delegado gremial de los empleados de la fábrica, Javier Medina para agregar que “intentamos con el acampe asegurar que los compañeros ingresen a su turno nocturno de las 21”. “La Conciliación Obligatoria es por 15 días y no asegura la apertura de las puertas de la fábrica”, confesó uno de los más de 200 empleados que trabajan en la fábrica.

Ayer durante la tarde llegaron cartas de despido de algunos de los obreros y la información de los gremios es que todas quedaron sin efecto a partir de la Conciliación Obligatoria que se firmará mañana (por hoy)”, indicó Medina.

La prensa local informó que probablemente anoche dejaban entrar a los trabajadores, pero no podían ocupar las máquinas, porque ya estaban siendo desmanteladas.