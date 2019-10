Malas noticias para Gallardo

Se prendieron todas las alarmas en River: Carlos Queiroz incluyó dos jugadores del Millonario en la preselección cafetera para la próxima fecha FIFA. Falta casi un mes y varios partidos en el medio por Superliga y Copa Argentina para la final ante Flamengo por Copa Libertadores pero en River se prendieron las alarmas por las convocatorias de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré a la selección de Colombia para la próxima fecha FIFA apenas unos días antes del encuentro decisivo a disputarse en Santiago de Chile. Ambos futbolistas figuran en la preselección de Carlos Queiroz para los compromisos que afrontará la selección cafetera el 15 de noviembre ante Perú en Miami y el 19 frente a Ecuador en New Jersey. La final entre River y Flamengo está programada para el sábado 23 y de ser parte de la gira, llegarían muy sobre la fecha del partido, un panorama que no le gusta nada al técnico Marcelo Gallardo. Como ocurrió en la fecha FIFA anterior, Lionel Scaloni no convocó jugadores de River y Boca y tampoco llamará jugadores del Millonario para los duelos ante Brasil y Uruguay por la cercanía con la final pero las tratativas con la federación colombiana se manejan por otra vía.