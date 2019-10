Macri y la sanata del segundo puente

El presidente Mauricio Macri señaló que “bajado el riesgo país” se podrá lanzar el proyecto del nuevo puente Chaco-Corrientes, “algo absolutamente necesario”. Asimismo desde que asumió la presidencia, sus funcionarios en Corrientes, llámese Ingrid Jetter o Carlos Vignolo, entretuvieron con declaraciones a la prensa durante tres años, que la construcción del anhelado segundo viaducto provincial estaba presto a licitarse. Una y otra vez el engaño se repitió. Con el tiempo tuvieron que reconocer que la obra no se haría, por lo menos durante este periodo de gobierno nacional.

“Lo que no pudimos, todavía, lo vamos a poder, pero démonos la oportunidad”, sostuvo el presidente Macri en una entrevista con la radio FM 104.7 de Resistencia, como antesala del acto de campaña en la Plaza San Martín de la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Se refirió al “gran proyecto pendiente”, en relación al segundo puente Chaco-Corrientes, el cual “bajado el riesgo país”, “pasado este momento de incertidumbre política que lleva más de un año”, podrá ser lanzado.

“Démonos el tiempo para lograrlo juntos, logramos resolver problemas que arrastrábamos hace décadas y que parecían imposibles, lo logramos con hechos concretos, no con sanata”, puntualizó Macri. Esa sanata que por tres años utilizaron sus funcionarios Jetter y Vignolo, para entretener las esperanzas de los correntinos.