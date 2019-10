Los secretos de Cristiano Ronaldo

Develó los secretos para tener su físico: cómo es su dieta, qué ejercicios hace, su “permitido” y la máquina que lo ayuda a recuperarse. Pasan los años y Cristiano Ronaldo se mantiene en la elite del fútbol. Hace más de una década que en cada temporada puja por la obtención del Balón de Oro o el Premio The Best. El delantero portugués es talento, pero también es trabajo y entrenamiento. El futbolista develó los secretos para mantener su físico y competirle de igual a igual a los jóvenes a los 34 años. “Sabía que tenía mucho talento, pero decidí que iba a trabajar más duro que todos. Empecé a escabullirme del dormitorio por la noche para hacer ejercicio. Me hice más grande y más rápido”, ese click que hizo a los 11 años lo llevó a dar un salto de calidad. CR7 sostiene que el “90 por ciento de mi éxito es mantener la condición física”. Comentó que una buena serie de ejercicios y una buena recuperación es la base del éxito. “Tienes que cuidarte a ti mismo. Si no te cuidas nadie te ayudará”, afirmó. Confesó que algunas veces mantiene un “permitido”, el cual suele disfrutar con su hijo para que la rutina no se haga tan aburrida: la pizza.