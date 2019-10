Los Pumas con equipo confirmado

Los Pumas esperan a Inglaterra con equipo confirmado y sin Nico Sánchez. Mario Ledesma confirmó los 15 que estarán ante la Rosa y sorprende la ausencia del número 10 argentino, que ni siquiera estará en el banco de suplentes. Los Pumas confiarán casi en los mismos jugadores que ganaron a Tonga para el partido decisivo del sábado en Tokio contra Inglaterra por el Mundial de rugby. El head coach Mario Ledesma, en un partido que es como una final, en el Grupo C, solo introduce un cambio respecto al XV titular contra Tonga, con la inclusión de Javier Ortega Desio como octavo, en lugar de Tomás Lezana, que pasa al banco. El técnico seguirá confiando en Benjamín Urdapilleta como apertura en lugar de Nico Sánchez, y en Julián Montoya como hooker, en la posición de Agustín Creevy, que estará en el banco y puede convertirse en el jugador con argentino con más partidos internacionales (88) si entra. Pero lo más llamativo entre los 23 ha sido que el apertura Nico Sánchez, máximo goleador del pasado Mundial, no esté en la convocatoria, incluyendo Ledesma al joven centro Lucas Mensa de 23 años, como hipotética alternativa de número diez. Tras la derrota en el primer partido contra Francia (23-21) y la victoria contra Tonga después (28-12), el partido es definitivo para Argentina en el Grupo C, ya que un revés contra Inglaterra dejaría a los Pumas fuera del Mundial.