Los Pumas clasificaron a Francia 2023

Los Pumas cerraron su Mundial con victoria ante EE.UU. y clasificaron a Francia 2023. Se impusieron 47 a 17 con un gran juego ofensivo, anotando siete tries. Con la victoria, el equipo de Ledesma aseguró su pase a la próxima Copa del Mundo. El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció a Estados Unidos 47 a 17, en su último partido del Grupo C del Mundial de Rugby de Japón 2019 y con esta victoria se despidió de la competencia. Lo más fuerte de la jornada en Japón no fue la victoria del equipo de Mario Ledesma, sino el reconocimiento final para Juan Manuel Leguizamón, quien se despidió siendo el único jugador del actual plantel que estuvo en la histórica Copa del Mundo de Francia 2007. La victoria de Los Pumas les permitió asegurarse un lugar en el Mundial de Francia 2013. Argentina en el Mundial de Japón perdió en el debut ante Francia, en el partido clave de la competencia porque esa derrota prácticamente lo dejó sin chances de clasificar. Luego llegó la victoria ante Tonga y la derrota sin atenuantes frente a Inglaterra. Lo más destacable de la actuación argentina de fueron los siete tries conseguido ante Estados Unidos, anotados por Nicolás Sánchez, Joaquín Tuculet (2), Juan Cruz Mallía (2), Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou.