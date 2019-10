Los partidos en “revisión” crearán Consejo Consultivo

“La revisión de los partidos políticos no es un hecho aislado”, aseveró Lisandro Almirón de Unión Celeste y Blanco, sobre la posible caducidad de 20 partidos por llegar al 3% del padrón electoral en las dos últimas elecciones. Almirón confirmó en declaraciones radiales que el miércoles se reunieron los apoderados de las agrupaciones partidarias alcanzadas por la medida de la justicia electoral local. “En la reunión no solo se tocó el tema de caducidad, sino que convocamos para hablar de una problemática real que tiene los partidos respectos a los códigos, en este caso el Código Electoral y la Ley de partidos políticos”, puntualizó Almirón para puntualizar que “tomamos conocimiento de la situación de manera simultánea, el uso y la costumbre llevan a que los partidos políticos deben participar de las elecciones”.

“Decidimos ponernos de acuerdo sobre la necesidad de crear un órgano que nuclee a todos los partidos políticos, tener un reglamento y hacer sesiones itinerantes. Lo llamaremos Consejo Consultivo, que no sólo servirá para elaborar estrategias conjunta, en este caso lo de la caducidad, sino que podamos discutir otras cuestiones que hacen a los partidos políticos”, explicó el también funcionario nacional.

Los partidos que se encuentran bajo “revisión” son: Socialista, Compromiso Correntino, Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, Conservador Popular, ARI, Unión Popular, Autonomista, Unión Celeste y Blanco, MID, Crecer con Todos, Kolina, Es Posible, De la Concertación Forja y Unión Vecinal Correntina (Bella Vista).