Los futbolistas están con Alberto

Futbolistas de clubes de Corrientes y Chaco firmaron una solicitada a favor de Alberto y Cristina Kirchner. Los futbolistas expresaron su apoyo a la principal fórmula de la oposición a pocos días que se defina el nuevo presidente de la Argentina. El jugador de Boca Unidos de Corrientes José “Chino” Vizcarra y los integrantes de Chaco For Ever, Ignacio Ruano, Milton Zarate junto con Alejandro Dianda firmaron la solicitada. A escasas horas que se celebren las Elecciones 2019 que definirán al próximo presidente de los argentinos, 220 futbolistas profesionales, entrenadores y entrenadoras y ex jugadores y jugadoras expresaron su apoyo a la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina, en una contundente solicitada. Difundida por redes sociales apenas minutos después del acto del Frente de Todos en Resistencia (Chaco), los futbolistas reafirmaron el mensaje que habían publicado antes de las PASO, con fuertes críticas al modelo macrista.