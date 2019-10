Lo peor todavía no llegó

“Vemos un primer semestre que va a ser duro, donde todavía lo peor no haya llegado”. Gustavo Gómez, es CEO de GIRE, empresa cuya marca más conocida es Rapipago. El ejecutivo cree que “aún lo peor no llegó en materia de recesión” y habla cómo espera que sea la relación del Alberto con el empresariado. La empresa perteneciente a los bancos Santander, CITI Y HSBC cuya marca más conocida es Rapipago cree que “aún lo peor no llego en materia de recesión”. Gómez considera que si es electo Alberto Fernández será imperioso que se conozca el equipo que lo acompañará, factor que considera clave para definir “si habrá una primera etapa de confianza o no”. También estima que el tema con el FMI “se debe resolver rápido”.

¿Cómo está viendo la situación del país? G.G: Más allá de cual sea el resultado electoral, aunque todo parecería indicar que volvemos al peronismo, vemos un primer semestre que será duro, donde todavía lo peor no haya llegado.

¿A qué se refiere con que lo peor no ha llegado aún? G.G.: Lo peor en términos de recesión, no pensamos que se dará una situación instantánea de rebote, eso no va a suceder. Para que ello ocurra deberían darse antes dos o tres cuestiones como mostrar el equipo con el cual va a gobernar.