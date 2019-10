Llega el organizador del Carnaval 2020

Confirmado que la firma Ake Music será la organizadora de los Carnavales Correntinos 2020, uno de sus propietarios, Aquiles Sojo, confirmó desde radio Dos que la semana próxima arribará a nuestra ciudad para encarar detalles logísticos. “Encaramos el trabajo como si no fuera una emergencia porque todo debe salir a la perfección, como se merece la fiesta”, adelantó. “Entendemos que el carnaval de Corrientes hoy no tiene la visibilidad que debería tener. De hecho, en Bs As la gente tiene en su cabeza el de Gualeguaychú. Eso hay que cambiar. Nos gustaría seguir organizando el carnaval más allá de 2020”, admitió. “Entendemos que hubo una situación de emergencia. Falta muy poco tiempo, es un evento masivo y es una gran responsabilidad. Nos vamos a poner a trabajar para que el carnaval sea un éxito. La semana que viene vamos a estar con todo mi equipo de producción para tener reuniones con diferentes sectores, con proveedores locales, para empezar a diagramar el montaje que llevará 30 días y vamos a trabajar muy fuerte en esto”, dijo Sojo.