Lionel Messi “sobrevive en la jungla”

Es la magistral explicación de Pep Guardiola sobre lo que hace Lionel Messi cuando camina en la cancha. El entrenador catalán, quien explotó al máximo el potencial del astro argentino en el FC Barcelona, analizó cómo se desempeña sin balón y su capacidad para detectar espacios. Si hay un entrenador que conoce a la perfección a Lionel Messi, es Pep Guardiola. Ambos fueron los máximos exponentes del FC Barcelona en el período 2008-2012 y el entrenador catalán explotó al máximo el potencial del crack argentino, primero como extremo derecho y luego llevándolo a la posición de “falso 9”. Cualquier análisis que el actual DT del Manchester City puede hacer sobre La Pulga requiere atención y las últimas horas se conoció una gran explicación sobre los momentos en los que camina en la cancha. Las imágenes corresponden al documental This is Football que está en la plataforma Amazon Prime Videos, donde Pep Guardiola da una magistral exposición que retrata a la perfección lo que hace Messi cuando se mueve sin balón.

OBSERVACIÓN

“Está observando, caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta de él. No está fuera del partido, está participando”, sostiene Pep. A diferencia de los que muchos fanáticos que critican al argentino cuando no corre en el campo de juego, porque creen que está desconectado del juego, Guardiola justifica ese movimiento: “Mueve la cabeza. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Su cabeza siempre se está moviendo. No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa. Después de cinco o 10 minutos, tiene el mapa en los ojos y en el cerebro para saber exactamente cuáles son los espacios y cuál es el panorama. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir”, agrega Guardiola.