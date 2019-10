Las ventas minoristas pyme cayeron 14,5%

Las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) cayeron 14,5% en septiembre frente a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por CAME. De acuerdo con el organismo, la actividad en los comercios arrancó firme durante los primeros días, pero el movimiento se fue conteniendo desde la segunda semana.

El dato positivo es que, si la comparación se hace con respecto a agosto, las ventas registraron un leve aumento del 2,1 por ciento, aunque en lo que va del año hay un retroceso acumulado de casi 13 puntos con respecto al mismo periodo del 2018.

Entre otras cosas, la CAME consideró que la caída no fue más profunda gracias a las cuotas sin interés y a que un tercio de los negocios no aumentó sus precios. Sin embargo, el organismo precisó que las ventas en locales al público cayeron 15,3% anual, mientras que en la modalidad online lo hicieron en un 9 por ciento.

Los rubros más perjudicados fueron los de bazar y regalos; electrodomésticos, electrónica, computación y celulares; joyería, relojería y bijouterie, y ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción.

En tanto, los sectores con menos descenso de las ventas fueron los de indumentaria; neumáticos y repuestos para autos y motos; farmacias, perfumería y cosmética, y muebles, decoración y textiles para el hogar.

Por otra parte, el 38,7% de los comercios consultados esperan que sus ventas aumenten en los próximos meses, mientras que el 44,2 por ciento cree que se van a mantener sin cambios y el restante piensa que van a continuar cayendo.

Por último, la CAME señaló que, a pesar del clima electoral, los negocios mantienen “buenas expectativas” para el próximo Día de la Madre.