La respuesta de Caram

Al lado de Cemboraín en la conferencia de prensa, el intendente de Mercedes, Diego Caram, respondió inmediatamente que “todo se hizo en base a las normas que están, no hay ninguna disposición mía que me haya otorgado ningún haber, cuando se aumentan los concejales, automáticamente se aumenta a nosotros como a todos los funcionarios”. Están todas las liquidaciones, “pueden preguntar todo lo que quieran”. Se vio sorprendido por “esto (de Cemboraín), porque hay una normativa, con conocimiento de la reglamentación, no hay ninguna disposición nueva, ni resolución que haya hecho que esto cambie”. El sueldo que los concejales perciben, “está normado por ley del salario mínimo vital y móvil. Cada vez que aumentan el mínimo vital y móvil los concejales; el secretario, los directores, el viceintendente (que hoy no existe) y el intendente tienen una normativa de aumento”. Está todo normado, “está todo reglamentado”. Para Caram, “están bien los $150 mil pesos y los $90 mil pesos, pueden venir y preguntar todo lo que quieran y traer todos los escribanos que quieran”.

A disposición de la Justicia

El intendente Diego Martín Caram, a través de una carta abierta, remarcó su postura de aclarar los hechos planteados por Cemboraín, poniéndose a disposición de la Justicia y del Concejo Deliberante de Mercedes, ante declaraciones que consideró “infundadas” y una denuncia “falsa” que lo acusa de malversar fondos públicos. Lo hizo en estos términos. “Queridos vecinos: En las últimas horas me he visto obligado a enfrentar acusaciones infundadas y, por tal motivo, como lo he hecho siempre en mi vida, me pongo a disposición de todos ustedes y del Concejo Deliberante, para tratar de echar luz a los momentos que hemos vivido hace algunas horas. Me es necesario negar firmemente los comentarios públicos vertidos por Víctor Manuel Cemboraín el día de la fecha en horas de la mañana, tanto en lo que concierne a mi persona, como al equipo de trabajo que me acompaña en la gestión municipal de la ciudad de Mercedes. Quiero expresar mi solidaridad con las personas, hombres y mujeres, ajenas a esta cuestión que se han visto expuestas públicamente ante estas circunstancias, y reafirmo mi postura que la lista que ha sido presentada en la conferencia de prensa en el día de la fecha, es falsa y ninguno de ellos se hallan ligados laboralmente a la gestión del Gobierno Municipal de la Ciudad de Mercedes. De igual modo, reafirmo mi postura de hombre de la política y servidor público, por lo cual pongo a disposición mi recibo de sueldo y el estudio legal y normativo de la liquidación de haberes que percibo por el desempeño de mis funciones. Me pongo a disposición de la justicia, junto a todos mis funcionarios que me acompañan, expresándoles mis sinceros deseos que esta cuestión se esclarezca. Pongo a conocimiento que se ha iniciado un sumario de investigación interna, para recopilar toda la información pertinente y para que esté al alcance de quienes lo requieran. Les llevo la tranquilidad que nuestra tarea seguirá adelante, la administración municipal seguirá trabajando como cada día y, sobre todas las cosas, estaremos al lado de cada vecino, como lo hicimos siempre. En lo personal, mi profundo agradecimiento por la solidaridad de la sociedad de Mercedes y la provincia; los dirigentes de Cambio Solidario, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Autonomista, Partido Nuevo, concejales, candidatos de otros frentes, funcionarios municipales, provinciales, nacionales. Les pido disculpas por este momento que nos toca atravesar como comunidad.