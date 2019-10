La pauta millonaria para los diarios

Un millón cuatrocientos mil pesos ($1,400.000), es la friolera que cobran mensualmente por publicidad oficial, emitida por la administración de Gustavo Valdés, los diarios El Litoral, Época y el Libertador (los tres en igualdad de condiciones). Los otros dos restantes, La República, periódico de total orientación gubernamental y el Norte, perciben cifras menores, aunque también deseables por la legión periodística local.

Como dato: ninguno de los matutinos llegan a vender 800 diarios de lunes a viernes en la capital correntina, sumando al interior, no alcanzan los 1500 ejemplares. Asimismo, en la negociación hacen tallar la demanda de visitas en sus páginas web, para elevar el valor del servicio informativo. También se acuerda un blindaje mediático sobre las irregularidades de la gestión de gobierno.

Desde más de una década, los trabajadores de prensa de estas empresas gráficas, reclaman por los paupérrimos salarios que perciben, que no completan ni el tercio de lo que representa la actual canasta básica alimentaria, y que están extremadamente lejos de lo que se abona a nivel nacional.

Solo los $1.400.000 que facturan cada 30 días de los diarios propiedad de Humberto Romero, Carlos Romero Feris y Rodolfo Martínez Llano, acumulan $4.200.000 mensuales, los que significan una erogación anual de más de 40 millones de los recursos del Estado (dinero de la gente), ya que el gobierno contrata por 10 meses, aunque en algunos casos, por amistad política y conveniencia económica de las partes, pueden llegar a la totalidad del año de prestación.

Hace pocos meses atrás, el ex mandatario provincial, Arturo Colombi, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por haber, entre otras cosas, mal gastado los dineros públicos en la propaganda gubernamental.

Algunos avezados cálculos, indican que el desembolso por publicidad estatal durante este año electoral, rondaría los 25 millones mensuales, una cifra si se tomará el total anual, alcanzarían a cubrir los costos de dos barrios construidos por el INVICO, como la edificación de un Hospital de alta complejidad, incluido sus quirófanos y salas de terapias intensivas.