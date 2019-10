La menor abusada por su tío declaró ante Camara Gesell

Juan Arregin, abogado de la familia de la menor de 12 años abusada por su tío en Goya, confirmo que ante cámara Gesell la nena confirmó el abuso. “Lamentablemente la menor confirmó que fue abusada por su tío. Y aseveró que no fue una sola vez”, reiteró Arregín. “Con éstos elementos queremos dar por terminado el proceso de entrevistas a la nena para no victimizarla”, dijo el letrado para asegurar que las declaraciones confirman además la imputación del delito de ‘corrupción de menores’.

“La nena ingresó calma, le hicieron una entrevista previa, dijo que iba a contar todo. Entró en shock varias veces pero fue guiada por la profesional”, detalló Arreguín para puntualizar que la nena “no solo confirmó el abuso, sino que además reconoció que había sido reiterado el hecho de haber sido abusada por este hombre”. “Entendemos que con el relato de la víctima y el perfil psicológico ya es suficiente para asegurar que el Juez dicte el procesamiento con prisión preventiva”, sostuvo Arregín.

El primo de la nena, quien habría sido obligado a observar el terrible suceso, no declaró aún por cuestiones técnicas. Se reprogramaría para más adelante”. “Hay otra menor de la familia que vio estas situaciones, y confirma que el hombre la amenazaba”, concluyó el abogado.