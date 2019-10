La Banda de la Pulga

La “banda” que conformó con Luis Suárez y René, el ex líder de Calle 13. Residente compartió una foto en sus redes donde se ve al argentino Lionel Messi y al uruguayo con los instrumentos. “¡Tengo banda nueva!”. Con esa frase en broma, el ex líder de Calle 13 René Pérez publicó una foto en la que se ven a Lionel Messi y Luis Suárez disfrutando de algunos instrumentos en una escena que se dio durante la presentación del nuevo show del Cirque du Soleil inspirado en la carrera del futbolista argentino. “Tengo banda nueva. Leo Messi en los timbales y Luis Suárez en las congas”, fue el mensaje que realizó “Residente” –el nombre artístico de su carrera como músico solistas– en sus diferentes perfiles oficiales de las redes sociales. La publicación recibió cientos de comentarios y rompió la línea de los 4 mil me gusta. Aunque el mensaje más destacado llegó por intermedio de un amigo de la Pulga: Ezequiel Lavezzi. “¿Quién manejaba la percusión?”, preguntó el Pocho. “Faltabas tu allí”, le devolvió con buena onda el cantante puertorriqueño. El vínculo entre Leo y René viene hace un tiempo.