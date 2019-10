La bajante afectará la reproducción

El director del Instituto de Ictiología del Nordeste, Juan Pablo Roux, explicó que las escasas lluvias y la consecuente desconexión del río con la costa impiden que los peces recién nacidos encuentren lugares propicios para conseguir alimento y refugio para sobrevivir su primer año de vida. El bajo nivel del Paraná afectará notoriamente la reproducción de peces, ya que no están dadas las condiciones para que el proceso se dé favorablemente. Lo aseguró el director del Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE), Juan Pablo Roux, quien explicó que este es el período en el que los peces empiezan a desovar. “La reproducción se da desde agosto hasta febrero y marzo. En esta época los peces se estimulas por tres factores: mayor foto período, es decir, más horas de luz solar, el aumento de la temperatura y las crecientes. Esto último hoy no se está dando. Los peces están migrando y hace más calor, y si el desove se produce esto va a generar crías que no van a poder encontrar el valle aluvial, esto es, la comunicación entre el río y las costas, donde deben permanecer su primer año de vida ya que ahí encuentra alimento y refugio”, explicó.