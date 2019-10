Imágenes no validas

Robaron una bici de un edificio de 9 de Julio 2150 entre Brasil y Roca, hizo la denuncia pero no le recibieron las imágenes del video por no ser originales. Ocurrió el fin de semana. El video de la cámara de seguridad muestra claramente cómo un hombre toca timbre, ingresa y se lleva la bici. Pero en la Comisaría Cuarta no le recibieron las imágenes, ya que eran grabadas de un celular y no las originales.