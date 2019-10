Humberto Krujoski ganó la serie TC Pista

Humberto Krujoski no tuvo rivales el domingo en San Nicolás, en la fecha 13 del certamen tercera de la Copa de Plata del TC Pista, porque ganó la clasificación, la serie y la final, en la que Lautaro De la Iglesia finalizó 13.

Con el sistema de partida de piso mojado, en fila india, Krujoski no tuvo problemas en mantenerse adelante seguido por Andrés Jakos, Santiago Álvarez, Pablo Costanzo y Diego Ciantini. Todo se mantuvo sin cambios hasta el sexto giro, cuando Álvarez, quien buscaba a Jakos para superarlo, perdió el tercer lugar con Costanzo.

Krujoski estaba en otra sintonía, con más de dos segundos de ventaja sobre Jakos, diferencia que se mantuvo casi hasta el final. “Había que disfrutar, no ponerse nervioso. No me guardé nada y eso me lo permitió el gran funcionamiento del auto que preparó el equipo”, dijo Krujoski.

Con estos resultados, Diego Ciantini, quedó sexto, se mantuvo como líder de la Copa de Plata, con 133 puntos, seguido por Marcelo Agrelo, abandonó, con 115,5, y por Jakos, con 112.

La próxima fecha del certamen se cumplirá el 3 de noviembre, en el autódromo de Toay, La Pampa.