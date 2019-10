Higuaín brilló en la goleada de Juventus

El ex delantero de River y Real Madrid abrió el marcador para el conjunto de Turín, que se impuso 3 a 0 frente al combinado alemán en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Champions League. Tras el emotivo empate (2 a 2) en el debut ante el Atlético Madrid, donde se vivió una nueva batalla entre Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone, la Juventus recibió en la segunda fecha de la Champions League al Bayer Leverkusen. Otra vez con la presencia del astro portugués entre sus titulares, la Vecchia Signora afrontó su compromiso con el objetivo de sumar los tres puntos en Turín y mantener intacto el sueño de avanzar a los octavos de final y alimentar la esperanza de volver a conquistar el continente. A los 17 minutos del primer tiempo Gonzalo Higuaín abrió el marcador con una conquista que expuso su vigencia. El ex delantero del Real Madrid, River, Nápoli Milan y Chelsea demostró su talento al sacarse de encima a sus marcas con un movimiento inesperado y romperle el arco al finlandés Lucas Hradecky. Lo llamativo fue que Higuaín no tuvo mucha gravitación en el área rival, dado que la mayoría de su actividad e interacción con el balón se dio en la zona de la mitad de la cancha.