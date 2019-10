Fallo Judicial ordena a ex intendente a rendir Cuentas

La Justicia ordenó tardiamente al ex intendente y actual candidato a concejal de ECO en Pago de los Deseos, Ramón Eduardo “Capi” González, a presentar los balances de cuentas municipales que corresponden al 2016, vinculada a una denuncia sobre el manejo del dinero público durante su mandato, que culminó el 10 de diciembre de 2017.

González, otrora marinezllanista y dirigente pejotista, mutó a referente del macrismo local, aunque siempre ligado al radicalismo. González estuvo seis años al frente del Municipio de Pago de los Deseos, primero como delegado cuando se fundó la comuna y después electo intendente. Sería casi imposible que tenga en su poder las documentaciones que ahora le exige un fallo judicial, que inclusive puede ser apelado ante el Superior Tribunal de Justicia, que en los últimos tiempos emite polémicas resoluciones políticas. Asimismo existe una trampa político-legal que protege a las comunas que no tienen auditoría interna. Los recursos e inversiones, terminan en manos del Tribunal de Cuentas, el que casi siempre concluye aprobando los gastos de estos municipios, los que en la mayoría de los casos, con evidente protección del poder de turno, evitan informar a sus concejos deliberantes el movimiento económico-financiero de su gestión. Mburucuya es un claro ejemplo. También hubo casos similares en El Sombrero y en San Roque. Y la lista sigue. Un llamado telefónico desde la cúpula del Poder al organismo de calle Mayo al 700, termina alivianando las presiones “contables”.

La Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Corrientes, ahora le solicita a González, casi tres años después, a que rinda las cuentas económicas de su gestión. Debe presentar los informes de ejecución presupuestaria correspondientes al primer trimestre del ano 2016. González estuvo estrechamente ligado durante su administración al gobierno de Ricardo Colombi, y electoralmente a Encuentro por Corrientes (ECO), que le posibilitó llegar al control del municipio.

La causa surge de una denuncia de la actual intendenta de la localidad, Sintia Magaldi, cuando se desempeñaba en ese entonces como concejal.

El fallo revierte el dictamen de primera instancia de la jueza de primera instancia, Gabriela Romero Feris, quien había ignorado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia “en cuanto a los estándares de transparencia y acceso a la información pública”, opinó Cubilla.

El buen Dicatmen de Cámara está firmado por las juezas Martha Altabe y Nidia Billinghurst (expediente 140653/16), pero pide lo que seguramente el ex jefe comunal no lo tendrá.

Es evidente que González no tendrá en su poder ningún comprobante de lo que posible mal gastó, y puede que todo derive en una acusación penal, siempre que no llame Pekerman.

Magaldi, quien llegó a la jefatura municipal de la mano del PJ, ahora rinde tributos con el gobiernon radical, y apoya la reelección de Macri.

Abogado Cubilla

“González no presentó la rendición de lo que hizo con el dinero de los vecinos de Pago de los Deseos, es más, no dejó ningún expediente vinculado a gastos municipales de ese tiempo, lo que resulta grave para la actual política de transparencia fiscal y control del gasto que lleva adelante la intendenta Magaldi”, explicó Juan Manuel Cubilla, abogado de Magaldi.