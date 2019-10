Estadio argentino para la final Sudamericana

Un estadio argentino fue elegido para albergar la final de la Sudamericana 2020. Luego de una reunión de Consejo en la sede de la Conmebol, quedaron definidas las sedes de las finales continentales del año próximo. Dirigentes de la Conmebol se convocaron en Luque (Asunción), para llevar adelante una reunión de Consejo en la que quedaron definidas las sedes de las finales continentales de 2020, entre otras cuestiones. El mítico y renovado estadio Maracaná fue designado para albergar la final de la Copa Libertadores 2020 el sábado 21 de noviembre. Le ganó la pulseada a otros siete escenarios que figuraban en carpeta: el Mineirao de Belo Horizonte, el Arena do Gremio y el Beira Río de Porto Alegre, el Morumbí y el Arena Corinthians de San Pablo, el Nacional de Lima en Perú y el Mario Alberto Kempes de Argentina.

CANCHA CORDOBESA

Justamente la cancha cordobesa, que estaba apuntada para ambas competiciones, se quedó con la organización de la final de la Copa Sudamericana 2020 pautada para el sábado 7 de noviembre. Las otras opciones que se barajaron fueron el estadio Único Ciudad de La Plata (Argentina), el Mané Garrincha de Brasilia y nuevamente el Nacional de Lima. El ex Chateau Carreras tiene historia en eventos futbolísticos de relevancia. Con su anterior nomenclatura fue una de las sedes durante el Mundial 1978 (albergó ocho partidos), de la Copa América 1987 (cuatro partidos) y el Mundial Juvenil Sub20 en 2001 (nueve partidos incluida una de las semifinales). Rebautizado como Kempes, fue uno de los estadios utilizados en la Copa América 2011 (cuatro partidos). Este año allí se desarrolló la final de la Copa Superliga entre Tigre y Boca.

Leonardo Ponzio entre algodones

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, decidió el plantel que afrontará el partido ante Arsenal este viernes en Sarandí por la décima fecha de la Superliga, sin la presencia de Leonardo Ponzio, y varios suplentes, dado que los titulares los utilizará el martes ante Boca por la semifinal de la Copa Libertadores. La idea del “muñeco” es colocar un equipo con mayoría de suplentes ante Arsenal y reservar a los titulares para el duelo con Boca, el martes a las 21:30 en “La Bombonera”, que definirá el pase a la final de la Copa Libertadores. Entre los convocados Gallardo no tuvo en cuenta a Leonardo Ponzio, debido a que el mediocampista llegará un día antes desde España, donde tuvo que estar presente en el juicio por arreglo de partidos que la Justicia de ese país sigue a algunos jugadores que militaban en Zaragoza. Otros de los jugadores que no están en la lista de convocados son Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, Germán Lux y Benjamín Rollheiser, recuperándose de lesiones. El once titular ante Arsenal sería con Enrique Bologna; Robert Rojas o Paulo Díaz, Rojas o Lucas Martínez Quarta, Díaz o Javier Pinola, Nahuel Gallardo; Santiago Sosa; Julián Álvarez, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri; Lucas Pratto e Ignacio Scocco.