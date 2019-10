“Espero que Macri no haga disparates”

“Espero que el lunes Macri no se vuelva a enojar y haga algún disparate”. El candidato del Frente de Todos habló luego del debate donde se cruzó duro con el Presidente. “Espero que no libere el dólar”, dijo en referencia a la devaluación ocurrida tras las PASO. Tras el debate presidencial, en el que hubo fuertes cruces y chicanas, Alberto Fernández, se mostró confiado de cara a la elección del domingo, y dijo que espera que tras conocerse el resultado -que descontó será a su favor- el presidente Mauricio Macri “no se vuelva a enojar y haga algún disparate”. Fernández se refirió a lo ocurrido el 12 y 13 de agosto luego de las PASO cuando el dólar se disparó desde los $46,55 a más de $60. Ese salto de la divisa motivó incluso una investigación para determinar si hubo responsabilidad del Gobierno en dejar correr la devaluación. “Espero que no libere el dólar”, lanzó Fernández al salir de Puerto Madero rumbo a Olavarría y Bahía Blanca, donde compartió agenda de campaña con Sergio Massa.