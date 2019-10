Es cruel la gente sin alimentos

“Es cruel e injusto que haya gente sin acceso a alimentos”. “Frente a los 820 millones de personas hambrientas, tenemos al otro lado de la balanza casi 700 millones de personas con sobrepeso”, cuestionó el Papa Francisco. Consideró “cruel e injusto” que haya gente sin acceso a alimentos y advirtió que “la lucha contra el hambre y la desnutrición no cesará mientras prevalezca exclusivamente la lógica del mercado y se busque sólo la ganancia a toda costa”, en un mensaje por el Día Mundial de la Alimentación. “Resulta cruel, injusto y paradójico que, hoy en día, haya alimentos para todos y, sin embargo, no todos tengan acceso a ellos, o que existan regiones del mundo en las que la comida se desperdicia, se desecha, se consume en exceso o se dedican alimentos a otros fines que no son alimenticios”, dijo el pontífice en una misiva dirigida al director de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el chino Qu Dongyu.