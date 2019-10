En River “se vienen cosas grandes”

El colombiano Juanfer Quintero agradeció a los hinchas tras regresar a una cancha luego de su lesión en los ligamentos y palpitó lo que será el partido de vuelta contra Boca por la Copa Libertadores. El volante colombiano apuntó al futuro cercano de River Plate y avisó que se vienen “cosas grandes”, a 10 días de la vuelta contra Boca Juniors, por la semifinal de la Copa Libertadores de América. “También quiero agradecerles a todos los hinchas que me ovacionaron cuando me tocó entrar. Me siento muy orgulloso de pertenecer a River. Me siento muy identificado con todos ustedes. A todos mis compañeros, al cuerpo médico, al cuerpo técnico… Y agradecido porque se vienen cosas importantes”, destacó el mediocampista en la cuenta oficial de Twitter de River. Tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, Quintero de 26 años, regresó a la actividad oficial después de 208 días el viernes, cuando reemplazó a Exequiel Palacios en la victoria de su equipo sobre Almagro por 2 a 0, en cuartos de final de Copa Argentina.