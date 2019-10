El Loco Gatti destrozó al VAR

Aseguró que Boca debe poner a De Rossi y Tevez para darle vuelta la serie a River. El ex arquero dejó títulos fuertes después de la ida de las semifinales de la Libertadores entre el Millonario y el Xeneize. Hugo Orlando Gatti, ex arquero de River y Boca, realizó una fuerte crítica a la inclusión del VAR y opinó que no hubo infracción de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borré por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Su análisis incluyó observaciones negativas para el trabajo de Gustavo Alfaro, un mérito moderado para Marcelo Gallardo y un reclamo enfático por las inclusiones de Daniele De Rossi y Carlos Tevez en el Xeneize. “Fue una vergüenza el penal, como todo lo que se está jugando ahora, es un desastre. ¡Qué va a ser penal! Es penal para el fútbol que se juega hoy, que lo inventan ustedes. Mancha y penal. El colombiano se engancha con el defensa de Boca. Esto ya dejó de ser fútbol, es una cosa desastrosa. Me duele que sea así. ¿El VAR? Hay que agarrarlos con un látigo y matarlos a todos”. “El VAR es una mentira. Lo digo en España también. ¿Por qué lo pusieron? Lo habrá inventado alguien que nunca jugó al fútbol y lo impuso. Hoy no hay jugadores de personalidad, yo me iría de la cancha. No se puede jugar con VAR. Le estamos dando lugar a los que no saben nada”. “River le está ganando a Boca de vivo. Los grandes partidos los ganan los jugadores de experiencia. Boca tiene mucha pibada que entra y se cree que presionar es jugar al fútbol. River presiona pero, por sobre todo, juega al fútbol. El mejor de Boca es el italiano, caminando, tocando, ordenando con su piel de campeón es más que los otros. No juega porque al técnico le encanta agarrar el micrófono y hablar. No me gusta Alfaro”, sentenció.