El Invico es una gran mentira

“Que el Gobierno genere fondos para los problemas habitacionales es una gran mentira”, acuso Juan Arnedo, delegado gremial en el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO).

El problema habitacional no solo en la provincia, sino en el país, es uno de los grandes desafíos de las políticas públicas en esta agenda de crisis económica. Corrientes no escapa al intento de “bancarizar el acceso” reiteró Arnedo, sobre la polémica propuesta del gobierno radical para el acceso a una vivienda social.

“70 mil inscriptos en toda la provincia casi la mitad en la capital y ahora con el intento del Gobierno de crear un fondo fiduciario para el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, porque hacerlo a través de un banco o de un fiduciaria, es mucho más exigente de lo que hoy plantea el Estado”, explicó el gremialista. El hecho de crear un fondo y bancarizar el acceso vincula una realidad, la de los asignados de viviendas del Procrear donde “los intereses son cada vez más altos y tienen serias dificultades”, asevera Arnedo para sostener que “y, en Corrientes con más razón, porque no se han podido entregar las 678 viviendas del Procrear porque los sueldos de la gente no lo permite”, advirtió desde canal 9.

Las cuotas mensuales de las recientes viviendas entregadas, alcanzan los 7.000 pesos, cuando el ingreso promedio de un empleado público es de $18.000.

Negociado para financieras

“Generar un fondo fiduciario para solucionar el problema habitacional es un gran mentira, en realidad lo que esconde es el intento de privatizar las escrituras. En el fondo fiduciario está planteado que se incorpore el fondo Fonavi”, explicó Arnedo exigiendo que “se aclare si va a ser un negocio para algunas financieras o para algunos funcionarios”.