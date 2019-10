El barra más sanguinario de la historia

Aunque era hincha de River, entró a la plana mayor de La Doce por Di Zeo, a quien luego traicionó. Por esa pelea le pegaron tres tiros por la espalda y quedó paralítico. Una vida de delito y excesos. Apenas podía resistir el dolor. Llevaba una semana internado en el hospital Fiorito esperando una operación en la espalda que le reduzca el martirio que venía sufriendo desde hacía tiempo, cuando producto de quedar paralítico su cuerpo se fue apagando lentamente. De la época de “gloria”, cuando pagaba rondas de champagne de botellas de 100 dólares ya no quedaba nada. Los amigos del delito se olvidaron de su compañero de correrías y ni que hablar de La Doce, la barra a la que convirtió durante un lustro en la más pesada de todas. Abandonado a su suerte y rodeado apenas de sus más cercanos afectos, Richard William Laluz Fernández esperaba en una cama común del Fiorito la placa de titanio que podría ayudarlo a mitigar el dolor físico, pero también espiritual, de aquel que lo tuvo todo y ahora no tenía nada. Pero no llegó ni a la cirugía: una infección le produjo una reacción en cadena y tras siete días de internación, falleció.