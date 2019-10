Duro fallo contra el intendente Guastavino

El intendente de Mburucuyá, Pablo Guastavino, bloqueó todas las actividades deportivas del club San Martín, uno de los más antiguos de esa localidad, con la pretensión de cobrarle impuestos sin tener activado en el Municipio ningún código tributario vigente. La Justicia provincial, mientras tanto, le ordenó al jefe comunal de esa localidad, que garantice el normal funcionamiento de la institución civil.

Ayer en conferencia de prensa los concejales del PJ, Gustavo Aromí, Ernesto Soto y Marcelo Romero; y Franco Cáceres, del Frente Renovador, junto al abogado y dirigente del PJ, Juan Manuel Cubilla Podestá, dieron a conocer el fallo judicial. El dictamen “habilita al club a continuar con sus actividades”, acusando al intendente Guastavino de “actuar con total arbitrariedad porque se opone sin fundamentos legales a que esta querida institución siga apoyando al deporte local”.

“Guastavino quiso que los campeonatos de fútbol que realizamos en el club paguen otros impuestos, que no sabemos a qué se deben, porque tenemos todos los comprobantes de pago de las habilitaciones municipales, pero quiere cobrar cifras siderales que no sabemos en concepto de qué”, agregó Soto, quien preside el club San Martín.

“El intendente toma represalia política contra los concejales peronistas, se ensaña contra el club San Martín, que es independiente y de todos los vecinos, y castiga a todos los que vienen practicar actividades”, acusó Gustavo Aromí para remarcar que “el club pagó todas las habilitaciones municipales y tiene las facturas de pago”. “Estamos ante una gravedad institucional sin precedentes porque la Municipalidad no tiene ningún código tributario vigente y, entonces, todos los impuestos cobrados por Guastavino en Murucuyá son ilegales”, señaló Cubilla Podestá, para puntualizar que “trató de cobrar cifras siderales al club san Martín en concepto de impuestos que no están regulados por ningún tributario”.

La Cámara de Apelaciones ordenó judicialmente al intendente Guastavino de extender todas las habilitaciones correspondientes para el funcionamiento del club, como de abstenerse de cobrarle impuestos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.