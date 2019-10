Dudas sobre la muerte de la Reina

Prefectura encontró el cadáver en el mismo lugar donde había caído. ¿Qué declararon los amigos? ¿Cómo sigue la investigación? Cada día que pasa, los investigadores tienen más dudas que certezas, pero a la vez suman datos claves para saber cómo murió Micaela Acuña de 18 años, la madrugada del viernes en el Río Paraná a la altura de Ituzaingó. Aunque al principio los detectives pensaban que el cuerpo de Micaela, reina regional del Ternero, había sido visto flotando en el río, con las primeras pericias en el terreno pudieron determinar que el cadáver en realidad estaba ubicado en el mismo lugar donde cayó. Todo sucedió entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana. Micaela acampaba a orillas del río con cinco amigos cuando decidieron subirse a una barcaza. En un momento, se dio vuelta, ellos pudieron regresar a tierra, pero la joven no consiguió salir. Personal de Prefectura (PNA) encontró el cuerpo de Micaela a las 10:45 de la mañana del sábado a la altura del kilómetro 1462,5, en una zona conocida como la ex chanchería. Pudo saber de fuentes judiciales que no tenía ropa: estaba totalmente desnuda.