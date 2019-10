Desde mañana habrá veda extendida

Desde el 1 de noviembre habrá veda extendida en Corrientes, Chaco y Formosa. Se implementará en los ríos Paraná y Paraguay desde el 1 de noviembre. Misiones no adhirió a la propuesta. Desde Instituto de Ictiología del Nordeste de la UNNE aseguran que la veda de 45 días consecutivos anuales no tiene sostén, ya que hay otras variables biológicas que entran en juego en las especies presentes en los ríos de la región, la nueva metodología, suspende dos veces por semana las actividades y lleva a 104 días al año.

“Desde el 2011 venimos aplicando veda extendida en algunas zonas, dónde el pescador deportivo sabe que no puede pescar los días martes y miércoles”, explicó el subdirector del Instituto de Ictiología, Sebastián Sánchez. La medida fue acordada el 11 octubre entre las autoridades competentes de cada provincia y comenzará a regir en un “modo piloto” que se extenderá hasta el 20 de octubre de 2020. Momento donde se revisará la experiencia para decidir si se sostiene la modalidad. En Corrientes se aplicará en el Alto Paraná, desde la confluencia aguas arriba hasta finalizar el territorio de la provincia.